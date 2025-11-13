UWV ziet grotere uitval jonge vrouwen door psychische klachten

DEN HAAG (ANP) - Steeds meer vrouwen in de leeftijd tot 40 jaar raken arbeidsongeschikt door psychische klachten. Dat bevestigt uitkeringsinstantie UWV na berichtgeving door Nieuwsuur. Het aantal nieuwe WIA-uitkeringen in deze groep is ten opzichte van 2021 met ongeveer de helft gestegen.

Volgens cijfers van het UWV is er al jaren een toename te zien van het aantal werknemers dat arbeidsongeschikt raakt door mentale problemen. De ontwikkeling binnen de groep jonge vrouwen wordt niettemin als zorgwekkend gezien.

Het gaat bijvoorbeeld om vrouwen in het onderwijs of de zorg. Waarschijnlijk is er een relatie tussen de uitval en personeelstekorten, vermoedt het UWV. Ook op andere manieren kan meer druk worden ervaren, bijvoorbeeld door sociale media of door de opkomst van thuiswerken, waarbij de grens tussen werk en privé vervaagt.

Onlangs zagen arbodiensten ook al dat het ziekteverzuim naar het hoogste niveau in jaren was gestegen. Daarbij merkten ze dat stressklachten een steeds groter deel van het langdurig verzuim vormen.