ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Reuters: regering-Trump gaat verbod instellen op Chinese robots

Economie
door anp
dinsdag, 28 juli 2026 om 21:17
anp280726192 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - De regering-Trump gaat maatregelen aankondigen om de import van de nieuwste Chinese robots en omvormers aan banden te leggen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. De Verenigde Staten willen met een importverbod de Amerikaanse ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) beschermen tegen dreigingen voor de nationale veiligheid.
Ook zijn de beperkingen gericht op het terughalen van groei naar eigen bodem. Het gaat onder meer om een importstop voor Chinese mensachtige en vierpotige robots, evenals omvormers. Die laatste worden gebruikt om hernieuwbare energiebronnen en batterijen te koppelen aan elektriciteitsnetwerken en datacenterapparatuur.
"De president heeft duidelijk gemaakt dat de Verenigde Staten moeten beschikken over onafhankelijke en veilige toeleveringsketens voor cruciale en opkomende technologieën, zoals robotica en omvormers," aldus een anonieme regeringsfunctionaris tegenover Reuters.
loading

POPULAIR NIEUWS

188056204_m

Een onzeker kind zegt vaak dit ene zinnetje

shutterstock_1963112041

Waarom je bluetooth op je smartphone moet uitzetten

a658367e-47b2-4e30-a08a-47f837df3d30

Je kat maakt je wakker: gedragsbiologie, geen liefdesverklaring

ANP-526322530

Je huis is je grootste pensioenpot — maar zo duur is het om de overwaarde zelf écht te gebruiken

politicus rusland wil sancties coca cola1435289304 584x380

Populaire zoetstof mogelijk toch schadelijk voor de hersenen

huishoudens-nederland-1995-2025

We zijn een land van eenlingen geworden (en daarom zijn de huizen op)

Loading