Media: Nederlander omgekomen bij bootongeluk Iguaçu-watervallen

FOZ DO IGUAÇU (ANP) - Een 26-jarige Nederlander is op dinsdagmiddag overleden bij een ongeluk tijdens een bootsafari bij de Iguaçu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië. Dat melden verschillende media uit de regio. Er zouden meerdere Nederlanders op de boot hebben gezeten.

Volgens de Braziliaanse krant O Globo waren er acht personen op de boot: twee bemanningsleden en zes Nederlandse toeristen. Het zou gaan om een gezin met twee dochters en hun vrienden. De 26-jarige man was een van die vrienden. Twee Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis.

Het incident zal volgens Braziliaanse media worden onderzocht door de Braziliaanse marine.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten na te gaan wat er is gebeurd.