Rheinmetall en Lockheed gaan ATACMS-raketten bouwen in Duitsland

ANKARA (ANP/BLOOMBERG) - Het Duitse defensieconcern Rheinmetall heeft op de NAVO-top in het Turkse Ankara een principeovereenkomst getekend met de Amerikaanse branchegenoot Lockheed Martin voor de gezamenlijke productie van ATACMS-raketten in Duitsland. ATACMS zijn ballistische langeafstandsraketten voor gronddoelwitten.

De productie moet plaatsvinden bij de fabriek van Rheinmetall in Unterlüss in de deelstaat Nedersaksen. Daar wordt momenteel gebouwd aan een fabriek voor de productie van raketmotoren die bijna klaar is. De productie van die motoren zou begin 2027 moeten beginnen, samen met de productie van componenten voor de raket.

Volgens de bedrijven is de overeenkomst een volgende stap bij de productie, integratie en distributie van ATACMS-raketten binnen de NAVO-landen en Europese bondgenoten. Het wordt de eerste fabriek voor ATACMS buiten de Verenigde Staten.