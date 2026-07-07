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Overheid steekt tonnen in Maastrichtse kweekvleesmaker Mosa Meat

Economie
door anp
dinsdag, 07 juli 2026 om 11:59
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DEN HAAG (ANP) - Staatsinvesteerder Invest International steekt 875.000 euro in de Nederlandse kweekvleesproducent Mosa Meat. Het foodtechbedrijf wil dat onder meer gebruiken om toegang te krijgen tot strategische markten en voor het inrichten van de productieketens.
"Mosa Meat heeft de technologie inmiddels bewezen. De uitdaging is nu niet langer of het kan, maar hoe het bedrijf toegang krijgt tot internationale markten, regelgeving doorloopt, consumenten bereikt en productie opschaalt", stelt Jeroen Plag van Invest International. Het Maastrichtse Mosa Meat kweekte in 2013 voor het eerst een rundvleeshamburger in een lab uit dierlijke cellen. Die burger kostte destijds zo'n 250.000 euro om te maken.
De kweekvleesmaker richt zich met het geld op landen buiten de Europese Unie. Voor verkoop binnen de EU is een lange goedkeuringsprocedure vereist. In bijvoorbeeld Singapore is al meer ervaring met regelgeving rond kweekvlees en kan commerciële introductie sneller plaatsvinden, stelt Invest International.
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