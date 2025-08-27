ECONOMIE
Rheinmetall gaat kruitfabriek bouwen in Roemenië

Economie
door anp
woensdag, 27 augustus 2025 om 18:37
anp270825163 1
BOEKAREST (ANP/RTR) - Roemenië heeft een deal gesloten met het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall voor de bouw van een fabriek voor munitie-ontsteking in het land. Met die nieuwe vestiging is een investering van 535 miljoen euro gemoeid.
Rheinmetall, Europa's grootste wapenproducent, wil in Roemenië het kruit produceren dat nodig is voor binnenlandse defensiebehoeften en voor de hele regio, heeft de Roemeense overheid in een verklaring naar buiten gebracht. De bouw van de fabriek start naar verwachting volgend jaar en neemt drie jaar in beslag. Uiteindelijk kunnen er zo'n zevenhonderd mensen werken.
Meerdere Europese landen zijn bezig hun productiecapaciteit voor wapens en munitie op te voeren om het continent weerbaarder te maken tegen mogelijke Russische dreiging. Door de oorlog in Oekraïne is er ook veel meer vraag naar munitie ontstaan. Rheinmetall opende woensdag ook een munitiefabriek in Noord-Duitsland. Topman Armin Papperger zei dat deze op volle capaciteit de grootste in Europa zal zijn.
