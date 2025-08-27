ECONOMIE
Vrees voor windparken in Groene Hart, oproep tot actie

Samenleving
door anp
woensdag, 27 augustus 2025 om 18:38
anp270825164 1
DEN HAAG (ANP) - Actiegroepen in Zuid-Holland hebben de handen ineengeslagen om te voorkomen dat in het Groene Hart grote windparken worden aangelegd. Zij roepen tegenstanders op om 3 en 17 september massaal naar het provinciehuis in Den Haag te komen. Statenleden bespreken dan plannen om nieuwe zoeklocaties voor windenergie te verkennen. "De provincie dendert gewoon door", stellen bezorgde bewoners, ondernemers en belangengroepen.
"Dit gebied is een oase van rust, flora en fauna te midden van alle grote steden die het omringen", zeggen woordvoerders van de actiegroepen. "We zien de noodzaak van de energietransitie, maar deze 240 meter hoge, mega-industriële installaties horen niet thuis in kwetsbare natuur of nabij woonwijken."
De provincie zou onder meer Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Nieuwkoop en de Bollenstreek op het oog hebben voor het plaatsen van windturbines. In hun coalitieakkoord legden BBB, VVD, GroenLinks-PvdA en CDA in 2023 vast dat er "tientallen windmolens op land" bijkomen.
