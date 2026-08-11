Roemenië dreigt laatste actieve kernreactor uit te moeten zetten

BOEKAREST (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Roemenië dreigt donderdag de laatste actieve kernreactor uit te moeten zetten door de extreem lage waterstand van de Donau. Daardoor heeft de Cernavoda-kerncentrale onvoldoende koelwater om operationeel te blijven.

Die centrale telt twee reactoren en het Roemeense nucleaire staatsbedrijf Nuclearelectrica had eind juli al een eerste reactor uitgeschakeld vanwege de droogte. Nu kan dus ook de tweede plat komen te liggen. Het is de enige kerncentrale van Roemenië, die normaal gesproken ongeveer een vijfde van de stroom levert.

De waterstand in de Donau is dinsdag naar een nieuw dieptepunt gezakt, waardoor stillegging van de laatste reactor onvermijdelijk lijkt. Roemenië heeft nog geprobeerd om met ongekende maatregelen het waterpeil te verhogen zodat de centrale actief kan blijven. Het leger blies een rotsformatie op en er werden vier met stenen gevulde bakken tot zinken gebracht om de stroming van de Donau om te leiden en voldoende water te garanderen voor de koeling.

Noodtoestand

De overheid heeft voor augustus de noodtoestand uitgeroepen als het gaat om energievoorziening en huishoudens en bedrijven gevraagd het stroomverbruik zoveel mogelijk te beperken. De twee grootste autoproducenten van Roemenië, Dacia en Ford Otosan, hebben hun productie tot later deze maand stilgelegd.

Roemenië zal meer energie moeten importeren door het stilvallen van de kerncentrale. Ook kan het land de stroomproductie uit steenkolencentrales gaan verhogen.

Ook in andere Europese landen worden kerncentrales ontregeld door zeer lage waterstanden en problemen met koeling, waaronder in Hongarije en Frankrijk. De Franse nucleaire productiecapaciteit zou nu op 60 procent liggen.