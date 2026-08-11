Thailand schort nieuwe wapenvergunningen op om schoolschutter

BANGKOK (ANP/RTR) - De Thaise premier Anutin Charnvirakul heeft nieuwe wapenvergunningen in het land opgeschort na het dodelijke schietincident op een school. Acht mensen kwamen om het leven nadat een 14-jarige jongen het vuur had geopend. Hij pleegde daarna zelfmoord.

Er worden tijdelijk geen nieuwe vergunningen afgegeven. De bestaande vergunningen worden opnieuw bekeken. De maatregel is in afwachting van strengere wapenwetgeving die de premier na het schietincident aankondigde.

Er zijn in Thailand naar schatting meer dan 10 miljoen burgers met een vuurwapen. Dat komt neer op ongeveer vijftien wapens per honderd mensen.

De minister van Onderwijs heeft nieuwe veiligheidsmaatregelen op scholen voorgesteld, zoals een screening op illegale voorwerpen en vuurwapens voor iedereen die een schoolterrein betreedt.