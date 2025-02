RTE: Mediahuis klaagt X in Ierland aan om nepadvertenties

DUBLIN (ANP) - De Ierse tak van uitgever Mediahuis heeft X aangeklaagd, meldt de Ierse omroep RTE. Op het socialemediaplatform zouden advertenties en gesponsorde berichten zijn gepubliceerd met nepartikelen in de stijl van zijn dagblad Irish Independent. Mediahuis is in Nederland onder meer bekend van De Telegraaf, NRC en Privé en radiozenders Radio Veronica, SLAM! en 100% NL.

Met de gang naar de rechter wil Mediahuis Ireland volgens RTE X dwingen de berichten te verwijderen en voorkomen dat ze opnieuw op het socialemediaplatform komen. Ook wil de uitgever een schadevergoeding en voorkomen dat X inbreuk maakt op auteursrechten en handelsmerken.

Mediahuis Ireland stelt tegenover RTE zich "gedwongen" te voelen naar de rechter te stappen omdat X meerdere keren zou hebben geweigerd om "passende maatregelen te nemen tegen de publicatie en promotie van nepadvertenties door gebruikers van het platform". De reclames zijn "schadelijk voor het publiek" en maken volgens de uitgever misbruik van de reputatie en de bekendheid van Irish Independent.

X heeft nog niet gereageerd. Op de website van X staat dat adverteerders op het socialemediaplatform zelf verantwoordelijk zijn voor hun reclame-uitingen.