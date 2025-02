Aanvoerder Atalanta Bergamo draait door in CL-debacle en krijgt rood, zie beelden

Het was niet de avond van Marten de Roon en zijn club Atalanta Bergamo. Club Brugge legde de Italianen in eigen huis op de pijnbank door met 1-3 te winnen. Reden voor de Braziliaanse aanvoerder Rafael Tolói om in de slotfase totaal door te draaien en met rood van het veld te moeten.

Het werd Tolói zwart voor de ogen toen Brugge-speler Maxim De Cuyper hem een duwtje gaf bij het ingooien. Eerst wil de Italiaanse speler de bal tegen de Belg aangooien, maar glijdt hij kolderiek uit. Daarna stormt hij ziedend op de Belg af en beukt hem in de rug.

Bekijk hieronder de beelden via het Instagram-kanaal van Ziggo Sport: