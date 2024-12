Ruim 200 nieuwe tabakswinkels na verkoopverbod supermarkten

DEN HAAG (ANP) - In een jaar tijd zijn er meer dan tweehonderd tabakszaken bijgekomen in Nederland. Momenteel zijn er bijna 1675 geregistreerd, eind vorig jaar waren dit er nog 1466. Sinds deze cijfers worden bijgehouden, steeg dit aantal niet zo hard, blijkt uit gegevens die het ANP heeft opgevraagd bij de Kamer van Koophandel (KVK).

Sinds 2013 schreven jaarlijks slechts enkele zaken zich in bij de KVK, of verdwenen er zelfs per saldo tabakswinkels. De huidige toename lijkt samen te hangen met de wetswijziging die sinds 1 juli van kracht is. Vanaf die datum mogen supermarkten en snackbars geen sigaretten, vapes en andere tabaksproducten meer verkopen. Supermarktketens als Albert Heijn en Lidl stopten daar al eerder mee. Rokers kunnen nu alleen nog terecht bij tabaks- en gemakswinkels, tankstations en groothandels.

In Flevoland en Zuid-Holland nam het aantal tabaks- en gemakszaken relatief het hardst toe, volgens de cijfers uit het handelsregister. In Flevoland steeg dit aantal van 19 naar 29, een toename van ruim 50 procent. In Zuid-Holland kwamen er per saldo 109 zaken bij, goed voor een stijging van 26 procent.

NSO Retail, de branchevereniging voor tabaksondernemers, meldde in de zomer dat rookwinkels hun omzet fors zien stijgen door het verkoopverbod. Ook tankstations profiteren hiervan, verklaarde brancheorganisatie Drive destijds.