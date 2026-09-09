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Ruim 300 vluchten op Britse vliegvelden geschrapt na storing

Economie
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 16:46
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LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Op Britse luchthavens zijn woensdag 327 vluchten geschrapt. Dat blijkt uit gegevens van luchtvaartanalysebedrijf Cirium. Deze komen bovenop de ruim 1700 vluchten die een dag eerder niet doorgingen door een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding National Air Traffic Service (NATS).
Daarmee gaat ongeveer 5 procent van de geplande vluchten niet door. De meeste daarvan worden uitgevoerd door British Airways. Die maatschappij schrapte woensdag bijna tweehonderd vluchten, voornamelijk omdat vliegtuigen en bemanningen door de storing van dinsdag niet op de juiste locatie waren. Door de zware verstoringen moeten ook extra vluchten worden ingezet om de achterstand van gestrande passagiers weg te werken.
De Britse luchtverkeersleiding heeft aangegeven dat het herstel enige tijd gaat duren. Ook zijn vluchten op Schiphol naar het Verenigd Koninkrijk woensdag geannuleerd of vertraagd. De luchthaven kon niet zeggen of dat komt door de storing.
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