ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zorgen in Staten Utrecht over uitblijven geld voor Rijnenburglijn

Samenleving
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 16:48
anp090926193 1
Volg ons op Google Nieuws
UTRECHT (ANP) - Meerdere partijen in de Provinciale Staten van Utrecht betwijfelen of het plan voor de bouw van 25.000 woningen in de polder Rijnenburg in de huidige vorm kan doorgaan, nu minister Vincent Karremans (Infrastructuur en Waterstaat) heeft gezegd dat hij geen geld heeft voor een tramlijn naar de nieuwe wijk. Onder meer ChristenUnie vroeg zich af of het plan niet moet worden aangepast als het geld nog lang op zich laat wachten. Het CDA deed daarvoor een suggestie.
"Je kan niet wachten met de bouw van 25.000 woningen tot de pot van het Rijk er is", zei CDA-commissielid Rody van der Pouw-Kraan. "Kunnen we niet met buslijnen naar Rijnenburg beginnen en omkitten als het geld voor de tramlijn er is?" Els Kooij van de ChristenUnie vroeg zich af of het niet tijd wordt dat de provincie haar "knopen gaat tellen en zich gaat heroriënteren op dingen die wel kunnen". Ze werd daarin gesteund door UtrechtNu!
loading

POPULAIR NIEUWS

6666cc42a2a35d0ca3771b65

Deze vrouw viel 90 kilo af, ze deelt de 2 belangrijkste lessen die ze daardoor leerde

prinsjesdagstukken economie groeit in 2021 met 35 procent1599584175

Geen kinderen, geen vangnetten: stel zonder kinderen is de grootste verliezer in 2027, en dit is de optelsom

IMG_4693

Over zes dagen is het Prinsjesdag: dit verandert er in 2027 voor je hypotheek, je renteaftrek en je eigenwoningforfait

shutterstock_2760538379

Box 3 blijft nog jaren staan — dit kost of scheelt jouw spaargeld écht

shutterstock_1827266222

Psychisch geweld: deze tien zinnen hoor je vlak voordat iemand jou wil manipuleren

amerikaanse media voorspellen winst trump in iowa1705370689

Trump verzint dat hij door brandweermannen uit Ground Zero werd gedragen: "Volstrekt schandalig"

Loading