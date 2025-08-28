ECONOMIE
Run op mini-versie populaire Labubu-knuffel in China

Economie
door anp
donderdag, 28 augustus 2025 om 21:04
bijgewerkt om donderdag, 28 augustus 2025 om 21:18
anp280825193 1
De nieuwe mini-versie van de populaire Labubu-knuffels is donderdag direct uitverkocht in China na de lancering via onlineverkoopkanalen. Daarmee blijft de populariteit van de kleine pluchen monsters met puntige oren en gekartelde tanden onverminderd hoog. Voor de Chinese speelgoedfabrikant Pop Mart is de sterke vraag in China bovendien een goed voorteken voor de lancering in andere belangrijke markten, zoals de Verenigde Staten en Thailand.
Het speelgoed ging om 22.00 uur lokale tijd in China in de verkoop via verschillende platforms en de beschikbare voorraad was direct op. Vanaf vrijdag zijn de kleinere Labubu-knuffels, die je aan je telefoon kunt vastmaken, ook in buitenlandse markten online verkrijgbaar.
Pop Mart profiteert sterk van de grote vraag naar Labubu's. De onderneming meldde voor het eerste halfjaar een winstgroei van bijna 400 procent en verwacht dit jaar omgerekend bijna 4 miljard euro aan inkomsten.
