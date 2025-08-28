ECONOMIE
Bol wint finale van Diamond League voor vijfde keer op rij

Sport
door anp
donderdag, 28 augustus 2025 om 21:05
anp280825194 1
ZÜRICH (ANP) - Atlete Femke Bol (25) heeft in Zürich voor het vijfde jaar op rij de finale van Diamond League op de 400 meter horden gewonnen. Ze finishte in Zwitserland ruim voor haar concurrenten in een tijd van 52,18.
De regerend wereldkampioene boekte al haar dertigste overwinning op rij in de wedstrijdserie, waarin de mondiale atletiektop het tegen elkaar opneemt. Bol verdiende 25.600 euro met haar eindzege.
De Amersfoortse atlete is al sinds augustus 2020 ongeslagen op het nummer in de Diamond League. Ze won dit jaar in totaal zes keer een race. Naast Zürich was ze ook de snelste in Rabat, Stockholm, Monaco, Londen en Chorzow.
Bol gaat zich nu opmaken voor de WK atletiek in Tokio in september, waar het doel is haar wereldtitel op de 400 meter horden te prolongeren. De WK vinden van 13 tot en met 21 september plaats.
