Laros wint verrassend 1500 meter van de Diamond League in Zürich

ZÜRICH (ANP) - Niels Laros heeft zijn stijgende vorm onderstreept met opnieuw een verrassende overwinning. De 20-jarige Oosterhouter won de 1500 meter bij de finale van de Diamond League in Zürich. Hij liep een tijd van 3.29,20. Dat betekende een nieuw Nederlands record.

Laros, vorig jaar tot Europees talent van het jaar gekozen, maakte de afgelopen weken al indruk met overwinningen op de 1500 meter in de Memorial Van Damme in Brussel en de Engelse mijl bij de Diamond League van Eugene. Op de EK onder 23 in het Noorse Bergen greep Laros goud op de 800 meter en de 5000 meter.

De 1500 meter is de afstand die Laros het beste ligt en waarop hij vorig jaar op de zesde plaats eindigde in de olympische finale in Parijs. Laros heeft zich voor de WK in Tokio ook gekwalificeerd op de 800 en 5000 meter, maar richt zich op de 1500 meter.