Rusland neemt controle over meer bezittingen van Camel-producent

MOSKOU (ANP/BLOOMBERG) - Rusland heeft opnieuw Russische onderdelen van een internationaal bedrijf onder tijdelijk beheer van een Russische entiteit gezet. Het gaat om bezittingen van Japan Tobacco in het land. De fabrikant van sigaretten van Winston en Camel is daarmee de laatste in een reeks internationale bedrijven die te maken krijgen met soortgelijke acties vanuit Rusland, waardoor eerder ook bezittingen van bijvoorbeeld het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé en de Franse supermarktketen Auchan werden getroffen.

De Russische president Vladimir Poetin heeft nog drie extra lokale onderdelen van Japan Tobacco International overgedragen aan het tijdelijk beheer door een Russisch bedrijf. Donderdag droeg Poetin de belangrijkste productiebezittingen van JTI al over aan datzelfde bedrijf, waaronder sigarettenfabrieken in Sint-Petersburg en tabaksverwerkingsfaciliteiten in de regio's Lipetsk en Leningrad.

De sigarettenfabrikant is sinds 1999 actief in Rusland en is marktleider als het gaat om verkochte volumes, volgens zijn website. Het bedrijf, met zijn internationale hoofdkantoor in het Zwitserse Genève, heeft 4000 werknemers in Rusland. Het nieuws over de inbeslagnames zorgde al voor een forse daling van de beurskoers van JTI.

Decreet

Poetin vaardigde in 2023 een decreet uit dat het mogelijk maakt bedrijfsonderdelen uit 'onvriendelijke landen' onder beheer te plaatsen. Het gaat om landen die Oekraïne steunen sinds de grootschalige invasie van dat land door Rusland.

In september plaatste Poetin Russische onderdelen van Nestlé en Auchan onder tijdelijk beheer. Ook het Nederlandse verfconcern AkzoNobel overkwam dat dit jaar. Eerder deden de Russen dit ook al bij bijvoorbeeld Danone en Carlsberg.