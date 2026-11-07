Tanken, laden, auto van de zaak en vignet: dit verandert er in 2027 voor automobilisten

Wie volgend jaar de auto pakt, merkt de veranderingen niet allemaal tegelijk. Sommige merk je op 1 januari aan de pomp, andere pas bij de grens. En over een deel moet de politiek nog beslissen.

Tanken: korting blijft, behalve voor lpg

Het kabinet wil de tijdelijke accijnskorting op benzine en diesel nog een jaar laten doorlopen, tot en met 31 december 2027. De benzineaccijns blijft dan rond 85 cent per liter, en die op diesel rond 55 cent. Zonder verlenging zou dat ongeveer 1,03 euro en 67 cent kosten.

Let wel: dat is accijns, niet de prijs aan de pomp. Daar komen btw, inkoop en marge nog bovenop.

Lpg-rijders vallen buiten de boot. Hun korting loopt eind 2026 af, waarna het tarief automatisch stijgt. De Tweede Kamer stemt op 12 november over het Belastingplan, daarna volgt de Eerste Kamer. Op 1 januari 2029 verdwijnt de korting volledig.

Elektrisch: wegenbelasting houdt korting

Volledig elektrische personenauto's behouden in 2027 hun korting van 30 procent op de motorrijtuigenbelasting, net als dit jaar. Wat je precies betaalt, hangt af van het gewicht van de auto en de provinciale opcenten, die jaarlijks kunnen veranderen. In 2029 zakt de korting naar 25 procent, vanaf 2030 is ze weg.

Brandstofauto van de zaak: werkgever betaalt 12 procent

Wie vanaf 1 januari 2027 een benzine-, diesel-, lpg- of hybrideauto ter beschikking stelt aan een werknemer die er privé of naar het werk mee rijdt, betaalt jaarlijks een extra heffing van 12 procent van de cataloguswaarde. Bij een auto van 40.000 euro is dat 4.800 euro per jaar.

De werkgever mag die rekening niet op de werknemer afschuiven. Ook een tweedehands auto die vanaf 2027 voor het eerst wordt verstrekt, valt hieronder. Voor auto's die al vóór 2027 in gebruik zijn gegeven, geldt een overgangsregeling. Het kabinet wil die laten doorlopen tot 1 januari 2031.

Bij een auto van de zaak van 40.000 euro betaalt de werkgever 4.800 euro per jaar extra.

Nieuwe auto's: meer dan de uitlaat

Vanaf 29 november 2027 moeten alle nieuwe personenauto's en lichte bestelwagens voldoen aan de Euro 7-norm. Voor nieuw goedgekeurde modellen geldt dat al vanaf 29 november 2026. De norm kijkt ook naar fijnstof van remmen en banden, en naar de levensduur van accu's. Wie al een auto heeft, hoeft niets te doen.

Vanaf 18 februari 2027 krijgt elke nieuwe EV-accu die op de Europese markt komt bovendien een digitaal batterijpaspoort, dat via een QR-code kan worden geopend. Daarin staan onder meer de samenstelling, levensduur en recyclebaarheid. Niet alles is openbaar: sommige gegevens zijn alleen zichtbaar voor bijvoorbeeld toezichthouders, reparateurs en recyclers.

Op vakantie: België en Oostenrijk

Vanaf 1 mei 2027 wil België een digitaal wegenvignet invoeren voor snel- en gewestwegen, ook voor buitenlandse auto's. Een dagvignet kost dan 9 euro, een jaarvignet 100 euro voor auto's met Euro 4 of hoger. Wie alleen lokale wegen gebruikt, heeft geen vignet nodig. Het Vlaams Parlement moet nog definitief instemmen.

Een dagje Antwerpen via de snelweg kan straks 9 euro extra kosten.

In Oostenrijk verdwijnt het plakvignet. Vanaf 1 december 2026 zijn vignetten alleen nog digitaal te koop, gekoppeld aan het kenteken. Een geplakt vignet voor 2026 blijft geldig tot en met 31 januari 2027.

Boete uit het buitenland: minder kans om te ontsnappen

Uiterlijk 20 juli 2027 moeten EU-landen nieuwe afspraken over grensoverschrijdende handhaving in hun eigen wetgeving hebben opgenomen. Ze kunnen dan makkelijker kentekengegevens uitwisselen bij onder meer gevaarlijk inhalen, te weinig afstand houden, over een doorgetrokken streep rijden, spookrijden en doorrijden na een ongeval. Die overtredingen waren al verboden. Nieuw is dat de bekeuring je straks vaker thuis vindt.

In het kort