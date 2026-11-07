Stel met €120.000 spaargeld: de halvering van de belastingvrije grens gaat niet door, maar 1 januari telt wel

Meta-description: Het kabinet schrapt de geplande halvering van het heffingsvrij vermogen in box 3. Wat betekent dat voor een stel met €120.000 spaargeld, en waarom is 1 januari belangrijk?

Een gepensioneerd stel met €120.000 op de spaarrekening schrok deze herfst van de plannen voor box 3. Het kabinet wilde de belastingvrije grens in 2027 bijna halveren.

Die halvering gaat niet door. Toch is het verstandig om vóór de jaarwisseling naar je saldo te kijken.

Wat het kabinet wilde

In 2026 betaal je geen box 3-belasting over de eerste €59.357 per persoon. Met een fiscaal partner is dat €118.714.

Het plan was om die grens in 2027 te verlagen naar €30.846 per persoon, oftewel €61.692 voor een stel. Op 3 november trok het kabinet dat voorstel in. De Tweede Kamer stemt op 12 november over het Belastingplan en het box 3-wetsvoorstel. Daarna moet de Eerste Kamer er nog over beslissen.

Wat het had gekost

Voor ons stel had de halvering flink gescheeld. Over 2026 valt maar €1.286 boven de grens. De belasting daarover is zo'n €6.

Met de lagere grens was €58.308 belast geweest. Met de fictieve spaarrente van ongeveer 1,25 procent en het tarief van 36 procent was dat ruim €260 per jaar geworden.

Wat er nu waarschijnlijk geldt

Het precieze bedrag voor 2027 ligt nog niet vast. Op Prinsjesdag ging het om een lichte stijging naar €60.098 per persoon, of €120.196 samen. Door de jaarlijkse indexatie kan het definitieve bedrag nog iets afwijken.

Blijft de grens op dat niveau, dan betaalt dit stel over 2027 geen box 3-belasting. Hun €120.000 valt dan onder de gezamenlijke vrijstelling.

Waarom 1 januari telt

Box 3 kijkt naar je vermogen op één dag: 1 januari. Wat er dan op je rekeningen staat, min je schulden, bepaalt de belasting voor het hele jaar.

Zit je net boven de grens? Dan maakt het uit of een grote aankoop die je toch al van plan was, vóór of na de jaarwisseling valt.

Let ook op je zorgtoeslag

Krijg je zorgtoeslag, dan geldt er nog een tweede grens. Per 1 januari 2027 daalt de vermogensgrens voor zorgtoeslag naar €158.748 voor partners en €119.122 voor alleenstaanden. Ook hier telt je vermogen op 1 januari.

Voor ons stel is dat geen probleem. Een alleenstaande met €120.000 zit er net boven en verliest dan de zorgtoeslag voor heel 2027.

Nog geen eindpunt

In 2027 blijft het huidige systeem met fictieve rendementen gelden. Een nieuw stelsel dat naar je werkelijke rendement kijkt, staat nu gepland voor 2029. Tot die tijd blijft het voor spaarders opletten bij elke begroting.