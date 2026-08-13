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Russische hackers claimen hacks bij Shell en Philips

Economie
door anp
donderdag, 13 augustus 2026 om 17:24
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DEN HAAG (ANP) - De Russische hackersgroep Clop claimt Shell en Philips te hebben gehackt. Onduidelijk is echter wat de impact is. Na berichtgeving van BNR laat zowel Shell als Philips weten dat zich iets heeft voorgedaan.
Shell zegt "op de hoogte te zijn van een mogelijk incident". Volgens een woordvoerster vindt er op dit moment nog onderzoek plaats "met securityteams en relevante experts".
Philips spreekt van "een poging tot een cyberaanval op een specifieke bedrijfsserver met interne gegevens". Dit incident is volgens het zorgtechnologiebedrijf inmiddels onder controle gebracht. "Dit heeft geen impact op klantomgevingen", voegt een woordvoerder toe.
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