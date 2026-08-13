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Vergeten je telefoon op vliegtuigmodus te zetten? Dit gebeurt er echt aan boord

Tech, AI, auto
door Ans Vink
donderdag, 13 augustus 2026 om 5:24
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Je telefoon per ongeluk aan laten staan zonder vliegtuigmodus: het is geen ramp waardoor een vliegtuig meteen in gevaar komt. Toch vragen luchtvaartmaatschappijen niet voor niets om die stand vóór vertrek in te schakelen.
Zonder vliegtuigmodus blijft je smartphone zoeken naar een mobiel netwerk. Op grote hoogte lukt dat meestal niet, waardoor de batterij sneller leegloopt. Soms probeert een toestel tegelijk contact te maken met verschillende zendmasten op de grond.
Het belangrijkste argument is veiligheid. Eén telefoon veroorzaakt normaal gesproken geen ernstige storing, maar een toestel zendt wel radiosignalen uit. Als veel passagiers hun telefoon actief laten zoeken naar bereik, kan dat in theorie ruis geven op de communicatieapparatuur van het vliegtuig. Moderne toestellen zijn goed beschermd, maar de regels zijn bedoeld om elk onnodig risico te vermijden.
Vliegtuigmodus betekent overigens niet dat je helemaal offline moet zijn. Bij veel maatschappijen mag je daarna wifi en Bluetooth weer inschakelen, bijvoorbeeld voor boord-wifi of draadloze oortjes. Volg daarbij altijd de aanwijzingen van de bemanning.

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