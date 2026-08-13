Dít zijn 10 simpele en alledaagse gewoontes die je bankrekening laten groeien

Vermogen opbouwen is zelden spannend. Het zijn de saaie, herhaalde keuzes die het verschil maken — en die kosten je hoogstens een uurtje per jaar.

Wie zijn spaarrekening wil zien groeien, hoeft niet te beleggen in obscure fondsen of te onderhandelen over een loonsprong. Het meeste rendement zit in gedrag: automatisch overboeken, contracten controleren, en niet elke impuls volgen. Onspannend, maar het werkt.

Tien gewoontes die in Nederland concreet geld opleveren.

1. Zet je spaargeld automatisch weg

Het advies is om maandelijks minimaal tien procent van je netto-inkomen apart te zetten. Doe dat op de dag dat je salaris binnenkomt, niet aan het eind van de maand. Dan is er namelijk zelden nog iets over.

2. Weet hoe groot je buffer moet zijn

De richtlijn ligt rond de 10.500 euro voor een alleenstaande en ongeveer 14.000 euro voor een gezin met twee kinderen. Een concreet doel spaart beter dan een vaag gevoel dat je "iets" achter de hand moet hebben.

Een onschuldige 7,99 euro per maand is bijna honderd euro per jaar.

3. Doe één keer per jaar een abonnementen-APK

Loop je bankafschriften van een heel jaar door en zet elk terugkerend bedrag in een lijst — met het jaarbedrag ernaast. Vergeten proefabonnementen en dubbele streamingdiensten vallen dan meteen op.

4. Verleng je telefooncontract bewust

Abonnementen lopen na de contractperiode vaak gewoon door, terwijl de instapkorting is verdwenen. Eén belletje of een overstap kan het maandbedrag flink verlagen.

5. Vergelijk je zorgverzekering in november

Tussen de goedkoopste en de duurste basisverzekering zat in 2026 ruim 500 euro per jaar verschil, voor precies dezelfde vergoede zorg. Overstappen kost een kwartier.

6. Kijk kritisch naar je eigen risico

Wie het eigen risico maximaal verhoogt, krijgt in 2026 tot zo'n 282 euro premiekorting. Verstandig als je weinig zorg gebruikt — riskant als je een operatie in het vooruitzicht hebt.

7. Zet je energiecontract in de agenda

De prijsverschillen tussen leveranciers zijn hardnekkig groot: in 2025 rekende de toezichthouder voor dat het gat tussen het goedkoopste en het duurste contract kon oplopen tot ongeveer 900 euro per jaar.

8. Bestel minder, kook vaker

Een bezorgde maaltijd kostte gemiddeld ruim 32 euro per bestelling; afhalen bleef rond de 20 euro. Twee bestellingen per maand vervangen door thuis koken scheelt al honderden euro's per jaar.

Zelf koken is geen soberheid, het is de goedkoopste vorm van luxe.

9. Ken je boodschappenondergrens

De minimale kosten voor gezonde voeding komen voor een alleenstaande uit op ruim 273 euro per maand. Wie daar structureel ver boven zit, weet meteen waar de ruimte in het budget zit.

10. Herhaal je kleding en je maaltijden

Vaste outfits en een vast rijtje weekmenu's halen de beslisstress én de impulsaankopen uit je week. Minder keuzes betekent minder uitgaven — en meestal ook minder verspilling.

Geen van deze tien gewoontes is opwindend. Precies daarom werken ze: ze vragen één keer aandacht en leveren daarna jaren op.

Vier ingrepen die je in één middag regelt Vier ingrepen die je in één middag regelt: zorgverzekering vergelijken (verschil in 2026 ruim 500 euro per jaar), energiecontract checken, alle abonnementen in één lijst zetten en een automatische spaaropdracht instellen van tien procent van je netto-inkomen. Samen goed voor honderden euro's per jaar, zonder dat je iets hoeft in te leveren op je dagelijkse leven.

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