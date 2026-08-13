Werk je in de zorg? Check je pensioen vóór 1 september — anders loop je duizenden euro's compensatie mis

Eén datum bepaalde wie in zorg en welzijn een eenmalige storting in de pensioenpot kreeg en wie niet: 31 december 2025. Wie net daarvoor stopte, van sector wisselde of minder uren ging werken, kan die compensatie zijn misgelopen. Repareren kan soms nog, maar de termijn is onverbiddelijk.

Eén dag bepaalde alles

PFZW ging op 1 januari 2026 over op de nieuwe pensioenregeling. De eenmalige compensatie voor het verdwijnen van de doorsneesystematiek ging naar deelnemers die geboren zijn tussen 1 januari 1959 en 31 december 1995 en die op 31 december 2025 in zorg en welzijn werkten, (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt waren met premievrije opbouw, of hun pensioen vrijwillig voortzetten. Wie al met pensioen was of de sector had verlaten, kreeg niets.

Wie een maand te vroeg vertrok, zag een eenmalige storting aan zich voorbijgaan.

Waarom het om serieus geld gaat

De compensatie is een bedrag dat direct begin 2026 aan het persoonlijk pensioenvermogen is toegevoegd. De rekensom: de gemiddelde pensioengrondslag over 2025 maal een percentage dat bij het geboortejaar hoort. Geboortejaar 1969 kreeg het hoogste percentage; naar 1959 en naar 1995 loopt het af. Bij vergelijkbare fondsen loopt zo'n percentage rond de vijftig op tot ruim veertig procent van de pensioengrondslag. Voor een vijftiger met een modaal inkomen komen de doorrekeningen voor het nieuwe stelsel uit op grofweg 12.000 tot 23.000 euro.

De reparatie heet vrijwillige voortzetting

Er is een achterdeur, en die is dit jaar uitzonderlijk breed. De Belastingdienst stond toe dat deelnemers in het overgangsjaar met terugwerkende kracht vrijwillig voortzetten. Voor PFZW betekent dat: in 2026 kun je alsnog premie betalen over een deel van 2025, zodat je op 31 december 2025 tóch aan de voorwaarde voldeed.

De termijn is negen maanden na het moment dat je uit dienst ging, minder ging werken, onbetaald verlof nam of je salaris door ziekte daalde. Voor wie per 1 december 2025 stopte of minder uren ging werken, is dat 1 september 2026. Bij een andere einddatum geldt een andere uiterste datum — en wie zzp'er werd, heeft nog drie jaar. De eigen termijn opvragen is dus geen overbodige luxe.

Gratis geld is het niet: bij vrijwillige voortzetting betaal je de premie in beginsel helemaal zelf.

Reken eerst, teken daarna

De totale pensioenpremie is in 2026 25,9 procent van de pensioengrondslag. Bij vrijwillige voortzetting valt de werkgeversbijdrage weg, dus kan ook dat deel op je eigen bordje komen — soms betaalt de oude werkgever mee, navragen kost niets. Zet twee bedragen naast elkaar: de premie die je zelf kwijt bent, en de extra opbouw plus compensatie die daartegenover staat. Vraag om een schriftelijke berekening; een telefonisch genoemd bedrag is later onvindbaar.

Wat je vandaag kunt doen

Zoek in MijnPFZW je tweede berekening op en kijk of er compensatie in staat.

Controleer of je arbeidsgegevens rond 31 december 2025 juist zijn verwerkt.

Vraag welke uiterste aanvraagdatum voor jouw situatie geldt.

Vraag naar de premie én de verwachte opbrengst, en naar de gevolgen voor partner- en nabestaandenpensioen.

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