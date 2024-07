Ryanair claimt overwinning op Booking in Amerikaanse rechtszaak

DUBLIN (ANP) - Luchtvaartmaatschappij Ryanair zegt in de Verenigde Staten een rechtszaak te hebben gewonnen van het moederbedrijf van Booking.com. Een jury in de staat Delaware oordeelde dat het internetbedrijf regels tegen onlinefraude heeft overtreden, meldt Ryanair.

Ryanair beschuldigde Booking.com ervan via speciale software data van de site van de luchtvaartmaatschappij te plukken. Daarmee kon Booking.com klanten op de eigen site vluchten bij de budgetvlieger laten boeken. Ryanair stelde dat Booking.com daarbij extra kosten in rekening bracht bovenop de ticketprijzen die de Ierse maatschappij zelf rekent.

In het vonnis oordeelt de jury dat Booking.com hiermee fraude pleegt, meldt persbureau Reuters op basis van rechtbankdocumenten. "We verwachten dat dit oordeel een einde maakt aan internetpiraterij en het in rekening brengen van te hoge kosten, wat zowel luchtvaartmaatschappijen als andere reisorganisaties is aangedaan", zei topman Michael O'Leary.

Piraterij

Ryanair strijdt al langer tegen de praktijk, die volgens O'Leary neerkomt op "piraterij". Booking.com diende bij de Amerikaanse rechtszaak tegenclaims in tegen de luchtvaartmaatschappij, onder andere omdat die term neer zou komen op smaad en Ryanair aan oneerlijke handelspraktijken zou doen. Volgens Ryanair verwierp de jury in Delaware alle tegenclaims.

Booking.com heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op het vonnis.