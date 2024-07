Palestijnen loven ICJ-uitspraak over bezette gebieden

RAMALLAH (ANP/AFP) - Een "historische beslissing" noemt de Palestijnse president Mahmud Abbas het vrijdag geopenbaarde advies van het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag, waarin de Israëlische bezetting van Palestijnse gebieden illegaal wordt genoemd.

"Het presidentschap verwelkomt het besluit van het Internationaal Gerechtshof, beschouwt het als een historisch besluit en eist dat Israël wordt gedwongen het uit te voeren", staat in een via persbureau Wafa verspreide verklaring. "De beslissing van de rechtbank is een overwinning voor de gerechtigheid, omdat ze bevestigt dat de Israëlische bezetting onwettig is."

Het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde het ICJ-advies op X "een keerpunt voor Palestina, voor gerechtigheid en voor het internationaal recht". En: "Israël is verplicht deze illegale koloniale onderneming onvoorwaardelijk te beëindigen, en naar onze mening betekent dat onmiddellijk en volledig."

Oordeel

Het ICJ oordeelde dat het Israëlische nederzettingenbeleid in strijd is met het internationaal recht. Zo komt de manier waarop een deel van de bezettingen plaatsvindt, neer op annexatie. Bovendien wordt de Palestijnse bevolking gediscrimineerd en zelfbeschikking ontzegd. Israël moet zich zo snel mogelijk uit de bezette gebieden terugtrekken en benadeelden compenseren, vindt het ICJ.

Het advies van het ICJ is niet bindend. Het hof zegt dat het nu aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en de VN-Veiligheidsraad is om iets met dit advies te doen. De Algemene Vergadering had om het advies gevraagd.

Israël veroverde tijdens de oorlog in het Midden-Oosten van 1967 de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en de Gazastrook. Sindsdien heeft het delen van zijn bevolking verplaatst naar nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Het land heeft ook Oost-Jeruzalem geannexeerd. In 2005 trok Israël zich terug uit Gaza, maar stelde een blokkade van het gebied in nadat Hamas in 2007 de macht had overgenomen.