Ryanair waarschuwt voor hogere kosten door stijgende olieprijzen

DUBLIN (ANP/BLOOMBERG) - Ryanair waarschuwt voor hogere kosten dit jaar als de prijzen voor vliegtuigbrandstof op het huidige hoge niveau blijven. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de kerosineprijzen flink gestegen, waardoor de winst van veel grote luchtvaartmaatschappijen dit kwartaal onder druk staat.

De Ierse budgetmaatschappij heeft zelf 80 procent van zijn brandstofbehoefte voor dit jaar afgedekt tegen een prijs van 67 dollar per vat. Volgens Ryanair zal deze verzekering tegen stijgende olieprijzen de winst dit jaar nog beschermen. Ook geeft het Ryanair naar eigen zeggen een voordeel ten opzichte van andere grote luchtvaartmaatschappijen.

Ondanks de bescherming tegen stijgende olieprijzen zijn de brandstofkosten van de luchtvaartmaatschappij met "een paar honderd miljoen" euro gestegen, zei financieel directeur Neil Sorahan in een toelichting op de jaarcijfers van de grootste Europese luchtvaartmaatschappij.