ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bouwconcerns renoveren Drechttunnel voor 233 miljoen euro

Economie
door anp
maandag, 18 mei 2026 om 8:00
anp180526036 1
ROSMALEN (ANP) - Bouwconcerns Heijmans en Dura Vermeer en technisch dienstverlener SPIE gaan aan de slag met de renovatie en het onderhoud van de Drechttunnel van snelweg A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Met de klus is zo'n 233 miljoen euro gemoeid. Elk van de bedrijven uit de bouwcombinatie neemt een derde daarvan voor zijn rekening.
Volgens een maandag verschenen persverklaring van het beursgenoteerde Heijmans heeft de uit 1977 stammende tunnel een flinke opknapbeurt nodig. Over de verbinding rijden dagelijks 155.000 auto's en andere voertuigen. De bouwbedrijven gaan alle technische installaties vernieuwen en pakken tegelijk het beton, asfalt en de plafondconstructie aan.
Het is de bedoeling dat nog dit jaar wordt begonnen met een verfijning van het uitvoeringsplan. De grootste werkzaamheden zijn gepland in en rond de zomers van 2029 en 2030. In het najaar van 2030 zou de klus klaar moeten zijn, waarna de bouwbedrijven nog tot 2039 betrokken blijven bij het onderhoud van de Drechttunnel.
loading

POPULAIR NIEUWS

248116191_m

Minimaliseren voor beginners: welke spullen je zonder nadenken meteen kunt wegdoen

generated-image (1)

Steedsmeer Nederlanders komen in het buitenland in de knel door het vergeten van dit simpele item

simply-recipes-never-buy-this-bread-lead-1-b6ef7456bbba4f9d883467eb26a0ac8a

Koop dit brood liever niet

Scherm­afbeelding 2026-05-17 om 07.29.15

Loonstrook 2026 ontleed: waar gaan jouw 1.300 euro inhoudingen écht heen?

220453674_m

Ben jij een slechte luisteraar? Dat komt mogelijk omdat je zo slim bent

189491592_m

7 of 14 eieren per week? Dit hangt af van jouw situatie

Loading