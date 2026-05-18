Bouwconcerns renoveren Drechttunnel voor 233 miljoen euro

ROSMALEN (ANP) - Bouwconcerns Heijmans en Dura Vermeer en technisch dienstverlener SPIE gaan aan de slag met de renovatie en het onderhoud van de Drechttunnel van snelweg A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Met de klus is zo'n 233 miljoen euro gemoeid. Elk van de bedrijven uit de bouwcombinatie neemt een derde daarvan voor zijn rekening.

Volgens een maandag verschenen persverklaring van het beursgenoteerde Heijmans heeft de uit 1977 stammende tunnel een flinke opknapbeurt nodig. Over de verbinding rijden dagelijks 155.000 auto's en andere voertuigen. De bouwbedrijven gaan alle technische installaties vernieuwen en pakken tegelijk het beton, asfalt en de plafondconstructie aan.

Het is de bedoeling dat nog dit jaar wordt begonnen met een verfijning van het uitvoeringsplan. De grootste werkzaamheden zijn gepland in en rond de zomers van 2029 en 2030. In het najaar van 2030 zou de klus klaar moeten zijn, waarna de bouwbedrijven nog tot 2039 betrokken blijven bij het onderhoud van de Drechttunnel.