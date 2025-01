Samsung boekt minder winst in vierde kwartaal door hogere kosten

SUWON (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Samsung Electronics heeft de bedrijfswinst in het vierde kwartaal van 2024 zien dalen ten opzichte van een kwartaal eerder. Ook de verkopen vielen lager uit dan in het derde kwartaal. Het Zuid-Koreaanse elektronicaconcern kampte onder meer met zwakkere marktomstandigheden, met name voor IT-producten, en stijgende uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling van nieuwe chips.

De grootste fabrikant van geheugenchips ter wereld bood in oktober al zijn excuses aan voor de teleurstellende prestaties van de laatste tijd. Die zeldzame verontschuldiging volgde op een nieuwe winstwaarschuwing van het bedrijf, dat last heeft van toenemende concurrentie op het gebied van zowel conventionele als geavanceerde chips. Samsung probeert onder meer een inhaalslag te maken om de voorsprong van aartsrivaal SK Hynix op het gebied van AI-chips te verkleinen.

De bedrijfswinst, ofwel het bedrag dat overblijft als alle kosten van de omzet zijn afgehaald, daalde in de maanden oktober tot en met december met 30 procent tot 6,5 biljoen won (4,3 miljard euro) ten opzichte van de voorgaande drie maanden. De omzet kwam uit op 75,8 biljoen won (50 miljard euro), 4 procent minder dan een jaar eerder. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2023 steeg de bedrijfswinst met 130 procent en nam de omzet met 12 procent toe. De nettowinst steeg in het vierde kwartaal op jaarbasis met ruim 22 procent tot 7,75 biljoen won (5,1 miljard euro).

De chipdivisie van Samsung boekte een bedrijfswinst van 2,9 biljoen won (1,9 miljard euro) in het vierde kwartaal, wat lager was dan analisten hadden voorzien. Het bedrijf waarschuwde daarnaast dat de algehele winstverbetering in de eerste drie maanden van 2025 "beperkt kan zijn door zwakte in de halfgeleidersector".