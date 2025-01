Vorig jaar meeste drugsmisdrijven geregistreerd in tien jaar tijd

Het aantal geregistreerde drugsmisdrijven is vorig jaar gestegen naar het hoogste niveau in tien jaar tijd. In 2024 telde de politie er ruim 14.000, zo'n 850 meer dan het jaar daarvoor. In meer dan de helft van de gemeenten nam dit aantal toe, blijkt uit een analyse van het ANP op basis van recente politiecijfers.

Onder drugsmisdrijven vallen gepakte drugsdealers, producenten of mensen met illegale drugs op zak. Volgens de politie is het aantal drugsmisdrijven in werkelijkheid nog veel hoger dan uit deze registratiecijfers blijkt. "We vermoeden dat dit het topje van de ijsberg is." De oorzaak van de stijging is onduidelijk.

De meeste drugsmisdrijven werden gepleegd in Amsterdam (1525 misdrijven). Daarna volgen Rotterdam, Den Haag en Eindhoven. De hoogste toename in absolute getallen is te zien in Den Haag met een stijging van zeker 170 misdrijven, gevolgd door Utrecht, Tilburg en Vlissingen.

Criminoloog Yarin Eski van de Vrije Universiteit in Amsterdam maakt zich zorgen om de jongeren die voor drugshandel worden ingezet: "Een grote groep jongeren wordt door de georganiseerde misdaad bedreigd en onder druk gezet. Ik beschouw deze jongeren als kindsoldaten. We moeten hen eigenlijk als slachtoffer zien. De cijfers tonen vooral aan dat politie en politici harder handhaven. Terwijl de veel complexere wereld achter de cijfers onderbelicht blijft."