Saudi's produceerden in juni meer olie dan afgesproken, stelt IEA

RIYAD (ANP/BLOOMBERG) - Saudi-Arabië heeft vorige maand meer olie opgepompt dan afgesproken in de productiequota van olieverbond OPEC+, meldt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in een nieuw rapport. Gedurende de aanvallen over en weer tussen Israël en Iran maakten de Saudi's mogelijk haast met het exporteren van olie via de Perzische Golf om eventuele blokkades voor te zijn.

Saudi-Arabië voerde de olieproductie met 700.000 vaten per dag op tot een totale dagelijkse productie van 9,8 miljoen vaten. Ongeveer 70 procent van die extra productie was bedoeld voor de export. Het is zeldzaam dat Saudi-Arabië zich niet aan de afgesproken quota houdt. Het koninkrijk, dat veel invloed heeft binnen de OPEC+, beklaagde zich in het verleden regelmatig over andere leden die te veel olie oppompten.

Ook Irak, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten produceerden meer en overschreden de binnen OPEC afgesproken limiet. Iran produceerde 400.000 vaten per dag minder, hoewel de olie-infrastructuur van het land grotendeels ongeschonden bleef tijdens de gevechten met Israël.

Sneller

De extra toestroom komt op een moment dat de wereldmarkt voor olie te maken krijgt met een aanzienlijk overschot, wat de prijzen voor olie en bijvoorbeeld benzine of diesel zou kunnen drukken. Het wereldwijde olieverbruik groeit dit jaar met slechts 700.000 vaten per dag, raamt het IEA. Dat is de kleinste toename van de afgelopen zestig jaar, als de coronacrisis van 2020 niet wordt meegerekend.

Tegelijkertijd voeren niet-OPEC+-landen hun productie veel sneller op dan de vraag stijgt. Ook leden van het verbond van olieproducerende landen zijn begonnen met het verhogen van de productie.