UWV vordert te hoge uitkeringen door WIA-fouten niet terug

AMSTERDAM (ANP) - Het UWV gaat geen geld terugvorderen bij mensen die een te hoge arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben ontvangen door fouten van de uitkeringsinstantie. Dat heeft demissionair minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken) vrijdag bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. Afgelopen jaar kwam aan het licht dat het UWV bij de vaststelling van WIA-uitkeringen veel fouten heeft gemaakt.

Daardoor hebben tienduizenden mensen mogelijk een te hoge of te lage uitkering ontvangen. Het UWV kondigde eerder al aan 43.000 zogeheten WIA-uitkeringen te controleren op mogelijke fouten. Cliënten die dit betreft zijn inmiddels geïnformeerd per brief.