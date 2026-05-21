Zo krijg je een bloedvlek netjes uit je kleding (en doe dit vooral niet!)

Een bloedvlek op je favoriete broek, fris wit beddengoed of de bank: voor veel mensen reden tot lichte paniek. Toch hoeft zo’n vlek helemaal geen ramp te zijn, zolang je maar snel en slim handelt.

Volgens schoonmaakexpert Suus Sengers gaat het namelijk vooral mis bij één veelgemaakte fout: warm water gebruiken. “Daardoor stolt het bloed en zet de vlek zich juist vast in de stof”, zegt ze in het AD.

Effectieve truc

Wie een bloedvlek ontdekt, kan dus beter meteen naar de koude kraan rennen. Spoel kleding of beddengoed direct uit met koud stromend water om zoveel mogelijk bloed uit de vezels te krijgen. Daarna volgt een simpele maar effectieve truc: weken in een zoutoplossing. Een eetlepel zout op een halve liter water doet wonderen. “Zout lost beter op in warm water, maar laat het daarna wel eerst goed afkoelen”, tipt Sengers.

Na ongeveer een halfuur weken kun je de plek behandelen met ossengalzeep of groene zeep. Voorzichtig inmasseren, liefst met de vingers of een zachte borstel, en daarna wassen op maximaal 30 graden met een enzymatisch wasmiddel. “Dat werkt ook goed bij menstruatiebloed in ondergoed”, weet Sengers.

Wat je absoluut niet moet doen? Het kledingstuk te snel in de droger gooien. “Warmte kan de vlek juist vastzetten.”

Deppen

Voor opgedroogde bloedvlekken adviseert de schoonmaakexpert een pasta van baking soda en koud water. Werkt dat niet genoeg, dan kun je een mengsel van azijn en afwasmiddel proberen. Maar let op: “Bij delicate stoffen moet je wel voorzichtig zijn”, zegt Sengers. “Dan kun je beter deppen dan hard schrobben.”

Ook voor matrassen en banken geldt: nooit hard wrijven. Vooral bij suède of fluweel is het opletten. “Test middelen daar altijd eerst op een onopvallende plek. Een bank vervang je minder makkelijk dan een kledingstuk.”