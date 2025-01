Saudische prins wil investeren in TikTok als Musk het zou kopen

DUBAI (ANP/RTR) - Een Saudisch investeringsfonds is geïnteresseerd om te investeren in TikTok als Elon Musk of anderen zouden aanbieden om de populaire video-app te kopen. Dit heeft directeur Talal Ibrahim al-Maiman van Kingdom Holding gezegd op Al Arabiya TV. Het investeringsfonds, dat in handen is van prins Alwaleed bin Talal, heeft ook al belangen in Musks socialemediaplatform X en zijn AI-startup xAI.

TikTok is eigendom van het Chinese bedrijf ByteDance. Het socialemediaplatform ging zondag even "op zwart" voor de 170 miljoen Amerikaanse gebruikers, nadat een wet van kracht was geworden die de app verbood. De wet was aangenomen om ByteDance te dwingen de Amerikaanse tak van TikTok te verkopen, omdat in de Verenigde Staten wordt gevreesd dat China de gegevens van Amerikanen misbruikt.

De nieuwe Amerikaanse president Donald Trump heeft kort na zijn aantreden op maandag een bevel uitgevaardigd waardoor TikTok 75 dagen langer operationeel kan blijven in de Verenigde Staten. Trump zei vanuit de Oval Office dat hij het recht heeft om "TikTok te verkopen of te sluiten". Wat hij gaat doen, is nog onduidelijk.

Dinsdag verklaarde Trump open te staan voor een overname van TikTok door miljardair Elon Musk, mocht de Tesla-topman en belangrijke adviseur van Trump dat willen. "Als hij het zou willen kopen, zou ik daarvoor openstaan", zei Trump tegen verslaggevers toen hem werd gevraagd of hij open stond voor een overname van het platform door Musk.