SBM Offshore bij dalers op Damrak na resultaten

AMSTERDAM (ANP) - SBM Offshore behoorde donderdag tot de verliezers op de Amsterdamse beurs. De maritiem dienstverlener zag de omzet afgelopen kwartaal flink stijgen en handhaafde de verwachtingen voor dit jaar. Topman Øivind Tangen sprak van sterke prestaties in alle segmenten van het bedrijf. De resultaten laten volgens hem zien dat SBM Offshore goed weet te navigeren door de macro-economische onzekerheid. Beleggers hadden op meer gehoopt en stuurden het aandeel 2 procent lager.

De algehele stemming op de beursvloeren was ook negatief, na de recente opmars die volgde op de doorbraak in het handelsoverleg tussen de VS en China. De AEX-index op het Damrak noteerde kort na de opening van de markt 0,7 procent lager op 922,37 punten. De MidKap daalde ook 0,7 procent, tot 856,79 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs zakten tot 0,7 procent. Londen verloor 0,5 procent, ondanks een sterker dan verwachte groei van de Britse economie in het eerste kwartaal.