Oud-HEMA-topman Jegen aan de slag bij B&M in Verenigd Koninkrijk

LUXEMBURG (ANP) - Tjeerd Jegen, de voormalige topman van HEMA en fietsenfabrikant Accell, gaat aan de slag in het Verenigd Koninkrijk als hoogste baas van winkelconcern B&M European Value Retail. Hij begint medio juni aan zijn nieuwe baan.

B&M heeft in het Verenigd Koninkrijk 777 budgetwinkels met dezelfde merknaam die eten, drinken, verzorgingsmiddelen en spullen zoals huishoudbenodigdheden en speelgoed verkopen. Ook heeft het concern ruim driehonderd supermarkten in het land en 135 winkels in Frankrijk.

Volgens voorzitter Tiffany Hall van B&M European maakt Jegens ervaring in de Europese winkelsector, die hij onder andere opdeed bij HEMA, hem een geschikte topman. "Ik ben verheugd dat we Tjeerd kunnen verwelkomen bij B&M", zei ze.