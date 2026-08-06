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SBM Offshore verhoogt winstverwachting na verdubbeling omzet

Economie
door anp
donderdag, 06 augustus 2026 om 8:18
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AMSTERDAM (ANP) - SBM Offshore heeft de verwachtingen voor het hele jaar verhoogd, na een eerste jaarhelft waarin het de omzet zag verdubbelen. De Nederlandse maritieme dienstverlener profiteerde onder meer van de verkoop van een groot drijvend platform (FPSO) aan olieproducent ExxonMobil. De FPSO One Guyana werd in februari voor ruim 2,3 miljard dollar verkocht.
De omzet steeg met 112 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden tot 4,9 miljard dollar. De omzetstijging komt vooral uit het onderdeel Turnkey, het bouwen en verkopen van drijvende productie- en opslagschepen aan olie- en gasbedrijven. Daarnaast verdient SBM Offshore ook aan de verhuur en exploitatie van drijvende platforms. De winst uit lopende bedrijfsactiviteiten nam met 92 procent toe tot 1,3 miljard dollar.
Topman Øivind Tangen spreekt van sterke prestaties in het eerste halfjaar. Hij ziet een toenemende vraag naar grotere en steeds complexere FPSO's.
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