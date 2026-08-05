Bol.com heeft je klantgegevens laten lekken. Dit is wat je moet doen

Je hoeft nu niet in paniek te raken, maar wél een paar gerichte stappen te zetten om risico op fraude en phishing te beperken. Hieronder een praktisch stappenplan, afgestemd op de situatie met bol.com en CEVA.

1. Begrijp wat er is gelekt

Volgens bol.com gaat het bij dit incident om persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e‑mailadres en gegevens rond specifieke bestellingen (ordernummer, EAN, track‑&‑trace, cadeau‑boodschap), niet om betaalgegevens, wachtwoorden of inloggegevens.

Dat betekent vooral een verhoogd risico op gerichte phishing, identiteitsmisbruik bij webshops en social engineering (oplichters die geloofwaardiger overkomen omdat ze jouw adres en bestelinfo kennen).

2. Direct: alert op phishing en fraude

Let extra op verdachte e‑mails, sms’jes en telefoontjes waarin “bol”, pakketbezorgers of banken zich melden, zeker als ze je bestel‑ of adresgegevens nauwkeurig weten.consumentenbond+1

Klik niet op meegestuurde links en open geen bijlagen als je ook maar een beetje twijfelt; ga zelf naar de officiële website of app.ncsc+1

Geef nooit via e‑mail of link je inloggegevens, pincode, kopie ID of bankgegevens; officiële instanties vragen daar niet om via een link.rvig+2

Een nuttige ‘journalistieke’ vuistregel: behandel elk betaal‑ of inlogverzoek in een bericht over dit datalek als verdacht totdat je het via een tweede kanaal hebt geverifieerd.

3. Beveilig je belangrijkste accounts

Ook al meldt bol dat er geen wachtwoorden of betaalgegevens zijn geraakt, het is verstandig je digitale hygiëne op te schroeven.

Wijzig het wachtwoord van je bol‑account, en van accounts waar je hetzelfde wachtwoord gebruikt.

Activeer waar mogelijk tweefactorauthenticatie (liefst via een authenticator‑app) op e‑mail, bol‑account, bank, sociale media en overheid (DigiD).

Controleer regelmatig of jouw e‑mailadressen voorkomen in bekende hacks via sites als haveibeenpwned.com of de Nederlandse checkjehack‑pagina van de politie.

4. Extra controles rond geld en identiteitsmisbruik

Stel bij je bank notificaties in voor elke overboeking of online betaling, zodat je misbruik snel ziet.

Check af en toe bij Bureau Kredietregistratie of er leningen of kredieten op jouw naam zijn aangevraagd die je niet herkent.

Zie je verdachte transacties of leningen, neem dan direct contact op met je bank, meld dit bij de Fraudehelpdesk en doe aangifte bij de politie.

Als je werkelijk identiteitsfraude vermoedt (abonnementen of aankopen op jouw naam), kun je terecht bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI) voor advies en ondersteuning.

5. Gebruik de officiële informatiekanalen

Bol verwijst zelf naar een klantenservicepagina over nep‑mails en phishing en naar de pagina van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voor slachtoffers van datalekken.