Je zonnepanelen wekken overdag stroom op. Zo gebruik je die energie ook 's avonds.

Nu de salderingsregeling verdwijnt, wordt het steeds aantrekkelijker om zelf opgewekte energie op te slaan. De ZinVolt Core is een modulair thuisbatterijsysteem dat begint bij 4 kWh, professioneel wordt geïnstalleerd en beschikt over noodstroom — slim geregeld, zonder dat je er zelf technisch specialist voor hoeft te zijn.

De rekensom verandert

Wie zonnepanelen op het dak heeft, merkt dat de rekensom verandert. Vanaf 1 januari 2027 stopt de salderingsregeling. Terugleveren aan het net wordt daardoor financieel minder aantrekkelijk. Tegelijk ligt je verbruik juist hoger in de ochtend en avond, wanneer je panelen weinig of niets opwekken. Je produceert de meeste stroom dus op een ander moment dan waarop je die nodig hebt.

Een thuisbatterij brengt die momenten dichter bij elkaar. Overdag sla je het overschot van je zonnepanelen op, 's avonds gebruik je die energie in huis. Zo haal je meer uit je eigen opwek en ben je minder afhankelijk van het net.

Eén systeem dat met je meegroeit

De ZinVolt Core brengt omvormer, batterijopslag en slimme energiesturing samen in één compact systeem. De Core beschikt standaard over 4 kWh en groeit met ZinVolt Link-modules stap voor stap naar 8, 12 of 16 kWh; iedere module voegt 4 kWh toe. Zo begin je klein en breid je later uit wanneer je verbruik verandert. Voor grotere huishoudens kunnen binnen één account maximaal drie systemen worden gekoppeld, goed voor 48 kWh. De LFP-accu is berekend op 10.000 laadcycli en op het systeem geldt 10 jaar garantie.

Voldoende vermogen voor dagelijks gebruik

Met 3.680 W laad- en ontlaadvermogen voorziet de Core meerdere apparaten tegelijk van stroom: koelkast, verlichting, televisie, wifi-router en kleinere keukenapparaten. Bij stroomuitval schakelt het noodstroomstopcontact binnen 10 milliseconden over, zodat aangesloten apparaten blijven draaien zolang de batterij voldoende energie heeft.

Slimme aansturing via de ZinVolt-app

De Core wordt geleverd met een P1-dongle die aan je slimme meter wordt gekoppeld en meet wat je woning verbruikt, teruglevert en van het net afneemt. Via de ZinVolt-app zie je het laadpercentage, het actuele vermogen en de energiestromen. In de modus Zelfgebruik gaat zonnestroom eerst naar je woning; de rest wordt opgeslagen. Met een dynamisch contract laadt de batterij tijdens goedkope uren en levert hij energie wanneer de tarieven hoger zijn.

Professioneel geïnstalleerd en klaar voor gebruik

De installateur controleert vooraf de meterkast, de aansluiting en de locatie, plaatst de Core op een stabiele, goed bereikbare en geventileerde plek — bijvoorbeeld in de garage, berging, bijkeuken of op een ruime vliering — en stelt batterij, P1-dongle en app in. Bij oplevering is het systeem volledig werkend en krijg je uitleg over het dagelijks gebruik.

Ontwikkeld voor Nederlandse woningen

Vanaf 28 juli 2026 is de ZinVolt Core beschikbaar voor pre-order in vier configuraties, met een Nederlandstalige app, professionele installatie en ondersteuning van het Nederlandse serviceteam. Bekijk de ZinVolt Core op zinvolt.com, vergelijk de uitvoeringen en kies de capaciteit die bij jouw woning past.