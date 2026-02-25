Schade op wintersport met geleende auto: wie draait ervoor op?

Met de auto naar de wintersport is ongekend populair. Maar wat als jouw wagen geen winterbanden heeft en je die van een vriend leent? Of je rijdt samen naar Oostenrijk en je maat veroorzaakt schade aan jouw auto. Ben je dan eigenlijk wel verzekerd?

Volgens Michel Ypma, verzekeringsexpert bij Independer, hangt het sterk af van de situatie en van je polis. “Wanneer je als eigenaar van de auto aanwezig bent, ben je verzekerd bij schade als bijvoorbeeld een vriend die veroorzaakt”, zegt Michel Ypma, verzekeringsexpert bij Independer, in het AD.

“Voorwaarde is dat jij als eigenaar van het voertuig de schade meldt bij je verzekeraar. Er kunnen uitzonderingen zijn wanneer degene die het voertuig bestuurde tijdens het schadegeval een jonge automobilist is. Dat verschilt per verzekeraar. Wil je weten of dat bij jouw polis van toepassing is? Check dat dan of vraag het na.”

Auto langer uitlenen? Let op

Een weekje je auto uitlenen voor wintersport is meestal geen punt. “Ja, je mag je auto uitlenen aan iemand anders”, zegt Ypma. “Je autoverzekering is namelijk gekoppeld aan het kenteken. Maar let wel op hoe lang je de auto uitleent. Een weekje uitlenen voor de wintersport hoeft geen probleem te zijn. Maar gaat het om een langere periode, waardoor iemand anders redelijkerwijs als hoofdbestuurder kan worden aangemerkt? Dan moet je dat zeker doorgeven.”

Dat zit zo: “De hoofdbestuurder speelt hierbij de grootste rol”, zegt Ypma. “Maar ontstaat er schade en blijkt achteraf dat iemand anders structureel in de auto reed? Dan kan de verzekeraar zeggen dat je de afspraak niet bent nagekomen en dekken ze niets.”

Jongeren en kleine lettertjes

Leent je kind de auto voor een boodschap? Meestal geen probleem. Maar rijdt hij of zij vaker dan jij? Dan moet je dat melden. Jongeren veroorzaken gemiddeld meer schade en betalen daarom meer premie. Sommige verzekeraars accepteren bestuurders onder de 24 jaar zelfs niet of rekenen een hoger eigen risico.

Welke verzekering heb je?

Cruciaal is ook je dekking. “Dat hangt af van je gekozen verzekering ”, zegt Ypma. “Leen je jouw auto uit aan iemand anders en heb je een WA-verzekering? Dan wordt alleen de schade aan de tegenpartij vergoed. Je betaalt zelf de schade aan je eigen auto en je levert schadevrije jaren in.”

Met WA+ is schade door bijvoorbeeld storm of diefstal gedekt. “Aanrijdingsschade door de bestuurder zelf wordt alleen vergoed met allrisk”, aldus Ypma. “Dat geldt dan normaal gesproken ook voor de persoon aan wie je de auto hebt uitgeleend. Maar ook dan lever jij de schadevrije jaren in en niet de bestuurder.”

Zijn advies? “Maar het beste wat je kunt doen, is natuurlijk goede afspraken met elkaar maken.” Want hoe goed je iemand ook kent: zonder duidelijke afspraken loop je het risico dat je wintersportvakantie ineens een stuk minder gezellig wordt.