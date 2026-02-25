ECONOMIE
Schaatser Nuis bedankt voor NK sprint en beëindigt seizoen

Sport
door anp
woensdag, 25 februari 2026 om 10:20
HILVERSUM (ANP) - Schaatser Kjeld Nuis slaat het NK sprint van komend weekend over en heeft zijn seizoen beëindigd. De winnaar van olympisch brons op de 1500 meter in Milaan had zich in Thialf nog kunnen plaatsen voor het WK sprint van een week later, maar dat ziet hij niet zitten.
"Stel, ik win het NK en ik plaats me voor dat WK. Ik ga daar echt niet tussen Jordan Stolz, Jenning de Boo en Damian Zurek op het podium eindigen. Dan ga ik nu de ballen uit mijn broek rijden voor een achtste plek op een WK sprint. Dat ga ik gewoon niet doen", zei de 36-jarige tweevoudig olympisch kampioen in De Coen & Sander Show op radiozender JOE.
Schaatsbond KNSB gaf dinsdag De Boo en Joep Wennemars startbewijzen voor het WK sprint. De winnaar van het NK wordt de derde Nederlandse deelnemer op het WK van over ruim een week in Heerenveen.
Nuis kondigde eerder al aan dat zijn carrière nog niet voorbij is. Hij wil nog zeker een jaar door.
