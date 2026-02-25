ECONOMIE
DNB slaat alarm: Nederlandse banken in de greep van Amerikaanse tech, dit moet er gebeuren

Economie
door Peter Janssen
woensdag, 25 februari 2026 om 9:57
De geopolitieke verhoudingen verharden en dat raakt nu ook de Nederlandse bankensector. Waar de VS jarenlang als betrouwbare bondgenoot gold, is dat vertrouwen niet langer vanzelfsprekend. De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwt dat Nederlandse banken kwetsbaar zijn door hun sterke afhankelijkheid van Amerikaanse technologiebedrijven.
Steven Maijoor, directeur toezicht bij DNB, windt er tegenover RTL Z geen doekjes om. Het huidige “gure geopolitieke klimaat” zorgt voor nieuwe risico’s. Een NAVO-land dat een ander NAVO-land dreigt in te nemen, importheffingen als drukmiddel. Het was volgens Maijoor een jaar geleden “ondenkbaar”, maar is nu realiteit.
In de tang
Vooral de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven baart zorgen. Het gaat daarbij niet alleen om betaalreuzen als Visa en Mastercard, waarvoor DNB eerder al waarschuwde, maar ook om softwareleveranciers en grote cloudbedrijven waarop banken draaien.
Tot voor kort gold de Amerikaanse techsector als stabiel en veilig. Die tijd lijkt voorbij. “Afspraken worden niet meer per se nagekomen”, zegt Maijoor. En dat kan grote gevolgen hebben. Als een buitenlandse overheid besluit dat bepaalde diensten niet langer geleverd mogen worden aan Nederlandse banken, “dan hebben we dus een probleem”.
Data delen
Hij schetst nog een ander scenario: “Een bedrijf kan bijvoorbeeld door de overheid worden gevraagd data te delen”, schetst Maijoor. “Dat zijn de risico's waar het over gaat.”
DNB wil nu precies in kaart brengen van welke niet-Europese IT-bedrijven banken afhankelijk zijn en voor welke cruciale processen. Daarna moet die afhankelijkheid in rap tempo omlaag.
Hoe dan?
Dat kan door meerdere leveranciers te contracteren of door meer flexibiliteit in contracten in te bouwen, zodat banken sneller kunnen overstappen. DNB ziet zelfs mogelijkheden voor gezamenlijke inkoop, zodat banken hun krachten bundelen.
Toch is dat geen eenvoudige opgave. Europese techbedrijven kunnen zich moeilijk meten met de Amerikaanse giganten. Maar, zegt Maijoor, de tijden veranderen. “Nu merk je dat soevereiniteit een criterium wordt voor selectie. Dat kan helpen bij het groter maken Europese dienstverlening.”
Bron: RTL Z

