Schijnbedrijven en katvangers gebruikt voor financiële fraude

DEN HAAG (ANP) - Criminelen maken op grote schaal gebruik van schijnbedrijven en katvangers om het financiële stelsel te misbruiken, concludeert de Financial Intelligence Unit (FIU) na onderzoek. "Achter ogenschijnlijk legale bedrijfsstructuren gaan complexe witwaspraktijken, belastingfraude en zelfs financiering van terrorisme schuil."

Banken en notarissen moeten ongebruikelijke transacties melden bij de FIU. Vorig jaar waren dit er bijna 3,5 miljoen. Dit is een sterke stijging vergeleken met het jaar ervoor, toen het aantal ongebruikelijke transacties uitkwam op ruim 2 miljoen.

Volgens de instantie worden rechtspersonen zoals bv's systematisch misbruikt voor criminele doeleinden. "Bijvoorbeeld om te verhullen wie de werkelijke eigenaar is. Of om bepaalde grondstoffen, bijvoorbeeld voor de productie van drugs, te kunnen aankopen. Ook kwamen er netwerken van tientallen - en soms nog meer - rechtspersonen in beeld, die puur opgericht leken te zijn om het witwassen te versluieren."