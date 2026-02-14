ECONOMIE
Schiphol annuleert groot aantal vluchten voor zondag om sneeuwval

Economie
door anp
zaterdag, 14 februari 2026 om 19:19
anp140226114 1
SCHIPHOL (ANP) - In verband met de verwachte sneeuwval op zondag schrapt Schiphol uit voorzorg een groot aantal vluchten. Dat bevestigt een woordvoerster van KLM na berichtgeving door NU.nl. Hoeveel vluchten in totaal worden getroffen, is niet bekend. Volgens de woordvoerster gaat het bij KLM om zeker 150 vluchten.
Het annuleren van de vluchten gebeurt in overleg met de luchthaven, aldus KLM. Zowel vertrekkende als binnenkomende vluchten worden getroffen. Of het aantal annuleringen op een later moment mogelijk nog wordt uitgebreid, weet de woordvoerster niet.
Vanaf zondagmiddag geldt stapsgewijs in het hele land code geel vanwege sneeuw en gladheid. Door de vluchten preventief te schrappen, hoopt de vliegmaatschappij te voorkomen dat mensen voor niets naar Schiphol afreizen.
