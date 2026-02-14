Zwitserland: Oman faciliteert overleg tussen VS en Iran in Genève

BERN (ANP/AFP) - Oman faciliteert volgende week het overleg tussen de Verenigde Staten en Iran in het Zwitserse Genève. "Zwitserland verwelkomt en ondersteunt deze gesprekken", aldus het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De woordvoerder van het departement verklaarde dat Zwitserland "te allen tijde klaarstaat" om te helpen bij het faciliteren van een dialoog tussen de VS en Iran. Wanneer het overleg over het Iraanse nucleaire programma plaatsvindt, melden de Zwitsers niet. Het gaat volgens onbevestigde berichten om dinsdag.

Oman onderhandelde vorige week ook al tussen de VS en Iran, die elkaar niet direct spraken. Dat waren de eerste gesprekken tussen de twee landen sinds de VS en Israël in juni nucleaire faciliteiten in Iran aanvielen. Het grootste deel van het Iraanse atoomprogramma zou bij die bombardementen schade hebben opgelopen.

Delegatie

De Iraanse delegatie werd vorige week geleid door minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi. De VS werden vertegenwoordigd door gezant Steve Witkoff en Jared Kushner, de schoonzoon van president Donald Trump. De Amerikaanse leider wil dat snel een deal wordt gesloten over het Iraanse atoomprogramma. Hij dreigde de afgelopen tijd meermaals met nieuwe aanvallen op Iran.

Zwitserland vertegenwoordigt sinds 1980 de belangen van de VS in Iran. Het zorgt voor een minimale diplomatieke en consulaire relatie tussen de landen. De Zwitserse ambassade in Teheran verzorgt alle consulaire zaken voor de VS in Iran, bijvoorbeeld paspoortaanvragen, wijzigingen in de burgerlijke staat en consulaire bescherming voor Amerikaanse burgers in Iran.