Schiphol krijgt grote lening van EIB voor investeringsplannen

SCHIPHOL (ANP) - Schiphol gaat honderden miljoenen lenen van de Europese Investeringsbank (EIB) om de grote investeringsplannen van de luchthaven te bekostigen. Royal Schiphol Group en de EIB hebben een leenovereenkomst gesloten van 175 miljoen euro, maakten de partijen dinsdag bekend. Dat is het eerste deel van een financiering ter waarde van 400 miljoen euro.

De eerste lening wordt voornamelijk gebruikt voor de bouw van een nieuwe bagagekelder. Door het bestaande systeem te vervangen en te vernieuwen moeten de arbeidsomstandigheden van bagagemedewerkers verbeteren.

Schiphol gaat in vijf jaar 6 miljard euro investeren in de infrastructuur, arbeidsomstandigheden en dienstverlening, kondigde de luchthaven vorige zomer aan. Het is naar eigen zeggen de grootste investering ooit voor de luchthaven, die nodig is omdat de algehele tevredenheid onder passagiers niet op orde was.

'Langlopende relatie'

"De grootste investeringsopgave in de geschiedenis van de luchthaven vraagt om robuuste financiën en gezonde kasstromen. Aanvullende financiële middelen zijn noodzakelijk om de investeringen in infrastructuur te realiseren", zegt financieel topman van Schiphol Robert Carsouw.

De EIB is de kredietinstelling van de Europese Unie voor langlopende kredieten en steunt ondernemingen in heel Europa. "We hebben een langlopende relatie met Schiphol en we steunen hen graag bij deze efficiëntieverbeteringen, die ten goede komen aan zowel personeel als reizigers", zegt vicevoorzitter Robert de Groot.

Het is niet voor het eerst dat Schiphol steun krijgt van de EIB. Voor andere infrastructuurprojecten kreeg de luchthaven eerder ook financiering van de Europese kredietinstelling.