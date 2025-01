Organisatie overweegt Alternatieve Elfstedentocht te verplaatsen

WEISSENSEE (ANP) - De organisatie van de Alternatieve Elfstedentocht overweegt de wedstrijd voortaan ergens anders te houden dan op de Weissensee. Eerst gaat wedstrijdleider Geert-Jan Muskens kijken of de schaatsmarathon over 200 kilometer volgend jaar op een gunstiger moment op het Oostenrijkse meer kan worden gehouden, anders behoort een verplaatsing naar bijvoorbeeld een Scandinavisch land tot de mogelijkheden.

"Het aantal ijsdagen is hier al jaren aan het teruglopen", vertelt Muskens telefonisch vanuit Oostenrijk. Samen met andere organisatoren besloot de wedstrijdleider dinsdag de Alternatieve Elfstedentocht van dit jaar definitief te schrappen door het te zachte weer en de voorspelde ijsregen. De organisatie hoopte de race te redden door deze van woensdag naar donderdag te verplaatsen, maar de vorst blijkt onvoldoende.

Muskens noemt onder meer het Zweedse Lulea als mogelijke uitwijklocatie, waar de Alternatieve Elfstedentocht in 2022 al naartoe werd verplaatst vanwege corona. Ook zijn daar ieder jaar al reguliere marathonwedstrijden. "Maar toen we daar vorig jaar aankwamen, was het nog min 17 en de volgende dag was het ineens plus 5. Het weer is overal grillig en niet voor niets een 'hot topic'. We zullen flexibeler moeten worden", zegt de wedstrijdleider.