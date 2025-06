Schiphol vindt risico's te groot bij 24-uursstaking personeel KLM

HAARLEM (ANP) - Schiphol vreest te grote risico's voor de veiligheid en openbare orde als grondpersoneel van KLM het werk neerlegt op de luchthaven. Dat brengt passagiers en personeel in gevaar, stelde een advocaat van de luchthaven woensdag in de rechtbank in Haarlem. De luchthaven eist dat de rechter de vakbonden FNV en CNV verbiedt om zaterdag een staking van 24 uur op Schiphol te organiseren.

Grondpersoneel van KLM helpt bijvoorbeeld bij het versjouwen van koffers of het verslepen van vliegtuigen. Schiphol stelt in de rechtbank in Haarlem dat er grote problemen kunnen ontstaan als door de staking vliegtuigen niet meer kunnen landen, mensen te lang in aangekomen vliegtuigen moeten wachten en aankomst- en vertrekhallen te vol raken.

Schiphol wijst erop dat bij dit soort problemen het luchthavenpersoneel "het moet bezuren". Toen in april 2022 bijvoorbeeld een spontane staking van zes uur werd gehouden, zorgde dat voor chaotische situaties op Schiphol waarbij medewerkers van het vliegveld met agressie te maken kregen.