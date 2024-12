Schiphol wil met vast team architecten herkenbare bouwstijl terug

SCHIPHOL (ANP) - Schiphol wil met een vast team architecten toewerken naar één herkenbare bouwstijl op de luchthaven. Er moet een leidende architect komen die de ontwerpvisie gaat vormgeven en daaronder vaste architecten die het beleid doorzetten op kleinere schaal. Deze werkwijze moet ook leiden tot kostenbesparingen.

Schiphol investeert de komende vijf jaar een recordbedrag van 6 miljard euro in het moderniseren van de luchthaven. Dat wil Schiphol zo doen dat er weer een herkenbare stijl komt, nu de "eenvoud en de authenticiteit die het ontwerp van Schiphol kenmerkten in de jaren zestig op de achtergrond zijn geraakt".

"Onze terminal is als een puzzel waarvan de stukken jarenlang los van elkaar zijn gemaakt, elk in een iets andere vorm. Dit heeft geleid tot een versnipperde uitstraling die de passagiersbeleving niet ten goede komt. Met al het werk dat we de komende jaren gaan doen, is het belangrijk een overkoepelende visie en een langdurige samenwerking met een team van architecten te hebben die zorgen voor een consistente en uniforme stijl", zegt Sybren Hahn, directeur infrastructuur van Schiphol, op de website van de luchthaven.