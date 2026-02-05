Shell daalt in AEX na tegenvallende resultaten

AMSTERDAM (ANP) - Shell stond donderdag bij de dalers op de Amsterdamse beurs. Het olie- en gasconcern zag de nettowinst flink stijgen in het vierde kwartaal van 2025 door opbrengsten uit de verkoop van onderdelen. Zonder die opbrengsten realiseerde Shell echter het zwakste kwartaalresultaat in bijna vijf jaar door de lagere olie- en gasprijzen. Het concern keert wel meer dividend uit en gaat opnieuw voor 3,5 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Het aandeel verloor 2 procent.

De algehele stemming op het Damrak was voorzichtig positief na de koersverliezen in de afgelopen dagen. De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 992,80 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 992,05 punten. De beurs in Frankfurt verloor een fractie en Parijs klom 0,6 procent. Londen zakte 0,5 procent in afwachting van het rentebesluit van de Bank of England. Ook de Europese Centrale Bank (ECB) vergadert donderdag over de leenkosten in het eurogebied.